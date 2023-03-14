تضارب الانباء بين شبكة لـCNN ووكالة أسوشيتد برس الامريكيتين حول اضراب السجين باسم عوض الله عن الطعام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أكد مصدر أمني أردني، لشبكة CNN، أن باسم عوض الله المواطن الأمريكي من أصول أردنية “المٌدان في اتهامات بالتحريض على الفتنة في الأردن”، يتمتع بصحة جيدة، ووصف الادعاءات حول إضرابه عن الطعام لمدة 3 أسابيع بـ”غير الدقيقة”.

وقال المصدر إن باسم عوض الله تم نقله إلى المستشفى بناء على توصية الفريق الطبي، وخرج لاحقا بعد تلقيه العلاج اللازم، وفقا للوائح إدارة مراكز إعادة التأهيل والإصلاح، والتي تنص على نقل المحتجزين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية إلى المستشفى.

وأضاف أن عوض الله في حالة جيدة، ويشرب السوائل بانتظام.

وتابع المصدر الأردني أن هذه الاجراءات من إدارة مراكز إعادة التأهيل والإصلاح لا تتطلب إخطار السفارة المعنية إذا كان المحتجز يحمل جنسية مزدوجة، حيث أن عوض الله أردني الجنسية أولاً وقبل كل شيء، ومع ذلك، وبصفته حاملا للجنسية الأمريكية، فإن القانون يسمح لعوض الله الحق في مقابلة القنصل الأمريكي الذي زاره اليوم(امس) الاثنين .

يذكر أن باسم عوض الله قد اُعتقل، في أبريل/نيسان 2021، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة “التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة”.

مسجون بتهمة “الفتنة” يضرب عن الطعام

أسوشيتد برس

قال محامي رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، إنه نقل إلى المستشفى، الأحد، بعد إضراب عن الطعام استمر ثلاثة أسابيع.

وأوضح محامي عوض الله، وهو أردني-أميركي الجنسية، أنه كان يعاني من انخفاض في ضغط الدم ومستويات السكر عند دخوله المستشفى، السبت، بحسب أسوشيتد برس.

وأشار إلى أنه تم إعطاؤه الغلوكوز عن طريق الوريد، لكنه رفض المزيد من التدخل بمجرد استقرار عناصره الحيوية.

وعاد عقب ذلك إلى السجن ولا يزال مضربا عن الطعام.

وقال مايكل جيه سوليفان، محامي عوض الله: “حياة موكلي في خطر حيث تتدهور صحته بشكل يومي”.

وأشار إلى أن أسرة عوض الله حثت الحكومة الأميركية على “اتخاذ إجراءات فورية” لتأمين الإفراج عنه وتحميل السلطات الاردنية مسؤولية إلحاق الأذى بعوض الله.

ووصف مسؤول أمني أردني مزاعم الإضراب عن الطعام بأنها “غير دقيقة”، قائلا إن عوض الله يشرب السوائل بانتظام.

وقال المسؤول الذي تحدث لأسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته وفقا لاشتراطات أمنية: “نقل إلى المستشفى بناء على توصية من الفريق الطبي وخرج لاحقا بعد تلقي العلاج اللازم. إنه الآن في حالة جيدة”.

وأوضح المسؤول أن المسؤولين الأردنيين ليسوا ملزمين بإطلاع السفارة الأميركية على حالته لأن عوض الله أردني “أولا وقبل كل شيء”. لكنه قال إن من حق عوض الله لقاء الممثل القنصلي الأميركي الذي زاره، الاثنين.

ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الأميركية في الأردن.