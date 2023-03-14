انخفاض درجات الحرارة، وهطول الأمطار، وتساقط البرد، وتشكل السيول، واشتداد سرعة الرياح اليوم الثلاثاء وغدا

عمان – تتأثر المملكة، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من وسط أوروبا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي تدريجيا، وتصبح الأجواء غائمة وتهطل الأمطار وتمتد لتشمل جميع مناطق المملكة، وتكون غزيرة على فترات ويصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة، ومن خطر العواصف الرعدية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في مناطق البادية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها في جنوب وشرق المملكة.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم غدٍ الأربعاء، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية تكون في ساعات الصباح غزيرة، بينما تكون فرصة هطول المطر ضعيفة في المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة ومع ساعات الليل الأولى تضعف فرص الهطول بجميع المناطق، وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وتخف سرعة الرياح.

وتتأثر المملكة يوم الخميس، بمرتفع جوي، حيث ترتفع درجات الحرارة، وتسود أجواء مستقرة، وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، فيما تكون معتدلة الحرارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة ولطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، فيما تكون دافئة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15- 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 7، وفي مرتفعات الشراة 11 – 5، وفي مناطق البادية 20 – 8، وفي مناطق السهول 16 – 8، وفي الأغوار الشمالية 23- 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 15، وفي البحر الميت 24 – 14، وفي خليج العقبة 25 – 15 درجة مئوية.

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