الامارات تستضيف مؤتمراً يضمها وإسرائيل والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان لتعميق التعاون المائي والغذائي !!!
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جرينتش+2 03:33
الخصاونة: نقل آلية الإعفاء الطبي من الحكومة الى الديوان الملكي
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