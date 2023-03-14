الامارات تستضيف مؤتمراً يضمها وإسرائيل والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان لتعميق التعاون المائي والغذائي !!!

كشف تقرير صحفي أمريكي، أن ممثلين إسرائيليين حكوميين وغير حكوميين سيحضرون مؤتمرا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، لمدة 3 أيام مع 6 دول عربية، لمناقشة التعاون في الزراعة والمياه والأمن الغذائي.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين في مبادرة “N7” التي ستنظم المؤتمر، أنه من المتوقع أن يحضر خبراء ومسؤولون حكوميون وأساتذة جامعات ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص من إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان.

ويقول المنظمون إن ممثلين وخبراء من دول ليس لها علاقات مع إسرائيل مثل إندونيسيا من المتوقع أن يشاركوا.

وأشار الموقع إلى أن المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي واحدة من أدنى مستوياتها منذ توقيع اتفاقات إبراهيم في سبتمبر/أيلول 2020.

وأضاف أن العلاقات بين الإمارات والبحرين والمغرب ودول عربية أخرى مع إسرائيل شهدت برودا واتخذت نهجا أكثر حذرا منذ وصول حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية إلى السلطة قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر، فيما تستمر التوترات في الضفة الغربية المحتلة في التصاعد، مما أدى إلى إلغاء أو تأخير عدة اجتماعات بين مسؤولين حكوميين من إسرائيل والدول العربية.

وكان الأهم هو اجتماع وزراء خارجية منتدى النقب، الذي كان من المقرر عقده في المغرب في مارس/آذار الجاري بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ولكن تم تأجيله.

وخلال المؤتمر، من المتوقع أن يلقي السيناتور الأمريكي كوري بوكر (ديمقراطي من نيوجيرسي) وجوني إرنست (جمهوري عن ولاية أيوا) خطابا عبر تقنية الفيديو، وكذلك النائب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب والنائب براد شنايدر (ديمقراطي من ولاية إلينوي).

كما سيكون السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير من بين المتحدثين عبر الفيديو.

ومبادرة “N7″، هي مشروع شراكة بين المجلس الأطلسي ومؤسسة “جيفري إم تالبينز”، التي تستهدف تطوير الأفكار والمقترحات العملية للمشروعات الإقليمية القابلة للتنفيذ عن طريق الحكومات في المنطقة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة