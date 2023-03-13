وزارة الصحة: اكتشاف إصابة 11 ألف وافد بالكبد الوبائي في 2022

قالت وزارة الصحة، إن 11.215 وافدا ظهرت إصابتهم بمرض التهاب الكبد الوبائي بنوعيه من أصل 245563 وافد أجروا فحصا طبيا للكشف عن الالتهاب خلال العام 2022.

جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال النائب فريد حداد في جلسة رقابية، موضحة أن نتائج الفحوصات أظهرت أن عدد المصابين من الوافدين بالتهاب الكبد الوبائي بنوع HCV وصل 10425 وافدا مصابا، أما المصابون من النوع الثاني HBV فقد بلغوا 790 مصابا في العام ذاته 2022.

وأشارت الوزارة إلى أنها تجري فحوصات PCR في مختبراتها والمستشفيات الجامعية للتأكد من سلامة الوافد وعدم إلحاق أي ضرر بالصحة العامة، ويجري إعلام الوافد بالنتيجة ومتابعتها مع طبيب مختص، موضحة أن “علاج الكبد الوبائي متوفر في عدة دول وبأسعار رمزية”.

وعن فحص نقص المناعة المكتسبة، قالت الوزارة إنه “إجراء فحص (الإيدز) سنويا لجميع فئات الوافدين في الأردن وتسفير كل من يثبت إصابته به إلى خارج المملكة.