تحديد ساعات الدوام الرسمي في رمضان من 10 صباحاً الى 3 مساءً

استطلاع الرأي يكشف تقدم كليشدار أوغلو مرشح المعارضة على أردوغان في سباق الرئاسة، بأكثر من 10 نقاط مئوية
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