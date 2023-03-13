انخفاض الحرارة اليوم الاثنين، وكتلة هوائية باردة وممطرة غدًا وبعده

عمان – تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتأثر يوم غدٍ الثلاثاء، الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة بمنخفض جوي مصحوب باندفاع كتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من أواسط أوروبا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات رعدية من الأمطار في الأجزاء الغربية من المملكة.

وتدريجياً ينتظم الهطول المطري ليشمل جميع مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الأربعاء لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، يتوقع أن تكون في ساعات الصباح غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ومع ساعات الليل تضعف تدريجيا فرص الهطول بشكل عام، وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتكون الأجواء الخميس مستقرة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، فيما تكون معتدلة الحرارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22- 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 20 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 8، وفي مرتفعات الشراة 19 – 7، وفي مناطق البادية 25 – 9، وفي مناطق السهول 23 – 10 ، وفي الأغوار الشمالية 28- 16، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 18، وفي البحر الميت 29 – 18، وفي خليج العقبة 30 – 17 درجة مئوية.

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