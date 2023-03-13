هل ثاب أبن زايد الى عروبته؟.. الإمارات تجمّد صفقة شراء أنظمة عسكرية إسرائيلية "حساسة" بسبب تصرفات حكومة نتنياهو
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جرينتش+2 04:05
الديوان الملكي المغربي يستشيط غضباً من حزب العدالة والتنمية المعارض لانه أدان تصاعد وتسارع العلاقة مع إسرائيل
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