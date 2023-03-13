الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة غدا

عمان – دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خلال حالة عدم الاستقرار الجوي والهطولات المطرية المتوقعة في مناطق المملكة غدا الثلاثاء.

كما دعت المديرية في بيان اليوم الاثنين، سائقي المركبات إلى ضرورة التأني أثناء القيادة خلال هطول الأمطار، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرقات.

وحذرت المديرية من تشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة والبحر الميت، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

كما حذرت مديرية الأمن العام من تشكل الغبار خاصة في المناطق الصحراوية والطرق الخارجية.

وأكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع جميع البلاغات التي ترد إلى رقم الطوارئ الموحد 911، داعية إلى عدم التردد بالاتصال عند الحاجة.

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