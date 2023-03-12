محافظ دمشق يتفقد اعمال اعادة اعمار مخيم اليرموك الفلسطيني

دمشق – قدس برس

أجرى محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، اليوم ، زيارة تفقدية لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية، برفقة وفد من المحافظة، للاطلاع على الواقع الخدمي في المنطقة.

وقد التقى كريشاتي، بحسب نشطاء في المخيم، بعدد من الأهالي، واستمع لهمومهم والمشاكل الخدمية التي تعيق عمليات عودتهم، وناقش معهم بعض المقترحات الأخيرة التي تتعلق بحملة “معاً يداً بيد” التشاركية للنهوض بواقعهم.

كما أشرف كريشاتي على بعض الأعمال التي بدأ المتطوعون والآليات بتنفيذها لترميم البنى التحتية.

ووعد كريشاتي الأهالي خلال اللقاء بتكثيف الجهود لرفع الملف الخدمي؛ عبر ترحيل الأنقاض، وإعادة تأهيل المنشآت الخدمية والطرقات.

يذكر أن نشطاء في مخيم اليرموك قد أطلقوا أمس حملة تعاونية مع محافظة دمشق، لتحسين الواقع الخدمي في المخيم، تحت شعار “معاً يداً بيد”.

وتم الاتفاق على أن تقدم المحافظة المواد والآليات، في حين يقدم الأهالي بعض الآليات والعمال كمتطوعين لتنفيذ المشروع بكافة مراحله.

وتشير تقديرات لمؤسسات حقوقية دولية إلى أن عدد سكان المخيم بلغ حتى نهاية تموز/يوليو الماضي نحو 18 ألفًا يشكلون 600 عائلة فلسطينية.