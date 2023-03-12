طقس معتدل اليوم الاحد وغدا، وأمطار غزيرة الثلاثاء والاربعاء



عمان – تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، بنحو 4-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ويتوقع في ساعات الظهيرة أن تتأثر البادية الشرقية من المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتسقط زخات من المطر في تلك المناطق قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

ويوم الثلاثاء، يتأثر الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة بمنخفض جوي مصحوب باندفاع كتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من أواسط أوروبا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا تتحول إلى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار في الأجزاء الغربية من المملكة.

وتدريجياً ينتظم الهطول المطري ليشمل جميع مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار في المناطق الصحراوية.

كما يطرأ يوم الأربعاء، انخفاض آخر ملموس على الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتحول إلى جنوبية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24- 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 12، وفي مرتفعات الشراة 21 – 8، وفي مناطق البادية 25 – 10، وفي مناطق السهول 24 – 11، وفي الأغوار الشمالية 29- 17، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 18، وفي البحر الميت 29 – 17، وفي خليج العقبة 30 – 18 درجة مئوية.

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