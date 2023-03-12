«بدي حدا أحبو» لـ نانسي عجرم تحقق 4 ملايين مشاهدة/ فيديو



طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنية “بدي حدا أحبو” منذ نحو شهر عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب .

وقد حققت “بدي حدا أحبو” 3 مليون و975 ألف و293 مشاهدة علي اليوتيوب،

هذه الأغنية الشيقة من ألحان زياد برجي، وغناء نانسي عجرم، وكلمات أحمد ماضي.

وفيما يلي كلمات الأغنية

بدي حدا حبو عنجد زهقت

بدي حدا بقلبو حس حالي خلقت

بدي حدا بقربو ما حس بالوقت

ينسيني الوقت ينسيني الوقت

وينك تعا خدني خدني من همومي

من خوفي الغريب خدني على دنيي ما فيها حدا

إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب

إنتَ وينك إنتَ سامعني حدا

ما في حدا عنّي يسأل لو غبت

أنا بعترف إني عن حالي بعدت

قلبي تعب مني ومن قلبي تعبت

من قلبي تعبت من قلبي