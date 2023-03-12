بدء استقبال طلبات الاشتراك في امتحان “التوجيهي” اليوم الاحد

بدأ في مدارس المملكة ومديريات التربية والتعليم، اليوم الاحد، استقبال طلبات الاشتراك بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2023، للطلبة النظاميين، والدراسة الخاصة للجدد، وغير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الذين يرغبون برفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

وقال مدير إدارة الإمتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة إن على المتقدمين بطلبات لأداء امتحان التوجيهي للعام الحالي إحضار صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية للطالب الأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر للطالب غير الأردني، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين.

وستستمر عملية التسجيل حتى مساء الخميس 23 آذار/مارس الحالي، حيث أكدت الوزارة أنها لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.

وبين كنانة أنه يمكن لطلبة الدراسة الخاصة الحصول على طلبات اشتراكهم بالامتحان من خلال مراجعة مديريات التربية اثناء فترة التسجيل.

وأوضحت الوازرة في بيانها، أن إجراءات التسجيل ستكون حسب الآتي: الطلبة النظاميون سيحصلون على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم، داعية إلى إرفاق الوثائق الآتية بطلب الاشتراك: صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، وصورتان شخصيتان حديثتان مطابقتان للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6، إضافة إلى رسوم اشتراك 20 دينارا للطالب النظامي في المدارس الحكومية، و50 دينارا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.

أما الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح والراغبون برفع المعدل، فسيكون تسجيلهم إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني، مع دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق “إي فواتيركم”، على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها، محضرا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل.