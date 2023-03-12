القبض على 5 أشخاص متورطين بقتل شخص بالبلقاء

عمان – ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الاحد، القبض على خمسة أشخاص متورطين بقتل شخص عثر على جثته ملقاة بالقرب من إحدى المزارع.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ،” إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة البلقاء أول أمس الجمعة، بوجود جثة لشخص ملقاة بالقرب من إحدى المزارع، إذ تم التحرك للمكان وبالكشف عن الجثة تبين وجود شبهة جنائية في مقتله وتعرض المغدور للضرب قبل وفاته”.

وأكد الناطق أن الفريق التحقيقي من البحث الجنائي وشرطة البلقاء الذي تولى التحقيق في القضية ألقى القبض على خمسة أشخاص وقع الاشتباه عليهم بعد جمع المعلومات حول الضحية وملابسات وفاته.

وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم بضرب المغدور إثر خلافات شخصية، وتم نقل جثته وإلقائها في منطقة خالية من السكان بعد وفاته، وستتم إحالة القضية للمدعي العام في محكمة الجنايات الكبرى .

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