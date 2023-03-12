استشهاد ثلاثة من مقاتلي مجموعة “عرين الأسود” صباح اليوم الاحد خلال اشتباك مسلح مع قوات العدو غربي نابلس

نابلس: أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، عن اغتيال عدد من الشبان، غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

والشهداء هم:

1_ جهاد محمد الشامي الملقب ابو تصعيد

2- عدي عثمان الشامي

3- محمد رائد الدبيك

وأفادت مصادر عبرية، نقلاً عن الناطق بلسان جيش الاحتلال، أنّ دورية جولاني أطلقت النار تجاه فلسطينيين قرب موقع جيت العسكري في نابلس، استشهد على اثرها 3، فيما سلم رابع نفسه وتم اعتقاله.

وقالت، أنّ القوات صادرت ثلاث بنادق من طراز M-16 ومسدس وخراطيش كانت بحوزتهم، وزعمت أنه لا يوجد خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي

وفي التفاصيل، استشهد 3 شبان فلسطينيين، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، قرب حاجز صرة العسكري، غرب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشبان في سيارتهم التي كانوا يستقلونها، ما أدى لإصابتهم، فيما اعتقل جيش الاحتلال شاباً رابعاً لم تعرف هويته بعد.

وزعم جيش الاحتلال الصهيوني، في بيانٍ له، أن دورية من لواء “غولاني” نفذت ما وصفها بـ”العملية الاستباقية”، وأطلقت النار على ثلاثة مسلحين، نفذوا عملية إطلاق نار على موقع عسكري، مؤكدًا استشهادهم، في وقت لم تؤكد هذه المعلومة أية مصادر فلسطينية أخرى.

وأشار بيان الجيش، إلى اعتقال شاب رابع من المكان، مضيفًا أن اشتباكًا مسلحًا دار بين قواته والشبّان دون وقوع إصابات في صفوف الجيش، وفق زعمه.

ونشر جيش الاحتلال صورة أسلحة قال إنها ثلاث بنادق من طراز M-16، ومسدس وخراطيش، كانت بحوزة الشبّان الأربعة، وتمت مصادرتها.

وفي وقت لاحق اليوم، كشفت مجموعات “عرين الأسود”، يوم الأحد، تفاصيل استشهاد ثلاثة من مقاتليها خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت “عرين الأسود”، في بيان : “بعد رصدٍ دقيق لوحدة غولاني على حاجز صرة الاحتلالي تحركت إحدى مجموعاتنا المقاتلة لنصب كمين لهذه الوحدة والاشتباك معها”.

وأضافت “بعد أن تبيّن لنا أن عناصر هذه الوحدة ينصبون كمينًا لمجموعتنا؛ قرر أبطالنا في المجموعة التسلّل لإيقاع جنود الوحدة في كمينٍ أكبر، فوقع اشتباك من مسافة صفر قبل أن يتوزع مقاتلونا في المنطقة، فارتقوا شهداء مقبلين غير مدبرين”.

وتابع البيان مخاطبا الاحتلال: “إن إنجازكم الذي تدّعونه بتصفية مقاتلينا ما هو إلا رسالة أخرى لكم، لنؤكد لكم من جديد بأن عرين الأسود تتحرك باحثةً عنكم في كل مكانٍ وزمان”.

وأردف: “لقد حملنا على عاتقنا أن نحاصركم ونكسر هيبتكم ونمرّغ رؤوسكم بالتراب”.

وأكدت “عرين الأسود” أنها “عصية على الانكسار ولا تهزّها مصائب الدنيا”، مشددة على أن “سلسلة عمليات الثأر مستمرة”.

واستشهد ثلاثة مقاومين واعتُقل رابع، صباح الأحد، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق “جيت” غربي مدينة نابلس.

وأوضحت الهيئة العامة للشؤون المدنية أن الشهداء هم: جهاد محمد الشامي (24 عامًا)، وعدي عثمان الشامي (22 عامًا)، ومحمد رائد الدبيك (18 عامًا)، بالإضافة إلى اعتقال الشاب إبراهيم العورتاني.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن مقاومين أطلقوا النار على قوة عسكرية من لواء “غولاني” كانت في موقع عسكري قرب مفترق “جيت”؛ فدار اشتباك مسلح استشهد على أثره ثلاثة مقاومين واعتُقل رابع.