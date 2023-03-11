استشهاد ثلاثة من مقاتلي مجموعة "عرين الأسود" صباح اليوم الاحد خلال اشتباك مسلح مع قوات العدو غربي نابلس
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جرينتش+2 04:05
وزير الخارجية السعودي: لا بد أن نجد مقاربة جديدة في سوريا، وهذا سيتطلب لا محالة حواراً مع الحكومة في دمشق/ فيديو
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