بمشاركة السفارة الأميركية.. مركز إدارة الأزمات ينفذ تمريناً شاملاً غداً

عمان 11 آذار (بترا)- تنطلق يوم غد الأحد، فعاليات التمرين الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بمشاركة القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بالتعاون مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية الأميركية (DTRA)، والحرس الوطني لولاية كولورادو (CONG) والسفارة الأميركية في عمان؛ للوقوف على مدى الجاهزية واختبار السلامة العامة في مجال التعامل مع المواد الخطرة (الكيماوي، البيولوجي، الإشعاعي) في مواقع مختلفة من المملكة.

ويتضمن التمرين الذي أطلق عليه اسم “درع الأردن” وتستمر فعالياته حتى الثلاثاء المقبل؛ محاكاة أحداث متنوعة تحدث في مناطق ضواحي العاصمة عمان ومحافظات: اربد والزرقاء والعقبة، ويتطلب التمرين تنفيذ فعاليات تدريبية من مختلف الأجهزة والمؤسسات، اضافة إلى تواجد أمني وإغلاقات وتنفيذ عمليات إنقاذ وإطلاق صافرات إنذار وعمليات إخلاء وتحريك آليات.

يذكر أن المركز ينفذ تمارين وطنية على مدار العام وفي مختلف مناطق المملكة لاختبار الخطط الوطنية في مجالات الأزمات والكوارث الطبيعية.

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