“امن الدولة”: السجن 7 سنوات لشقيقين هرّبا مسدسات للضفة الغربية



عمان – قضت محكمة أمن الدولة بحبس شقيقين بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات بعد ادانتهما بجناية تصدير أسلحة (مسدسات) إلى الضفة الغربية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع استنادا إلى قانون منع الإرهاب.

وجاء في قرار الحكم الذي أيدته محكمة التمييز بأن المتهمين شقيقان يعملان في قطاع الزراعة ويسكنان في لواء دير علا، وخلال شهر رمضان عام 2021 تواصل المتهم عبر فيسبوك الأول قريب له مقيم في أريحا بالضفة الغربية وينشط في مجال تهريب الأسلحة، حيث اتفق معه على تصدير أسلحة نارية من الأردن إلى الضفة الغربية بصورة غير مشروعة لاستخدامها هناك على وجه غير مشروع على أن يقوم المتهمان بتأمين الأسلحة وتسليمها لشخص يدعى (أبو كرم) من طرف قريبهما، والذي بدوره سيقوم بتهريبها إلى الضفة الغربية على أن يقوم قريبهما بتحويل ثمن تلك الأسلحة بالإضافة لمقابل مالي للمتهمين بموجب حوالات مالية إلى أحد محلات الصرافة بمنطقة صويلح في عمان.

وتنفيذاً لهذا المخطط، قام قريبهما بإرسال حوالة مالية قدرها ستة آلاف دينار باسم المتهم الثاني لمحل الصرافة في صويلح، وتمكن المتهمان من الحصول على الحوالة باستخدام هوية المتهم الثاني، وبعدها تواصل المتهمان مع عدد من تجار الأسلحة وتمكنا من شراء أربع مسدسات من شخص في منطقة الشونة الجنوبية، ثم تواصلا مع قريبهما والذي طلب تسليم المسدسات للمدعو (أبو أكرم) الذي تواصل مع المتهمين وقاما بتسليمه المسدسات الأربعة، وقام الأخير بتهريبها لقريبهما في الضفة الغربية وبعدها بأسبوع تواصل المتهم الأول مع قريبه والذي أخبره بأن تلك المسدسات وصلت إليه، وعلى إثر انكشاف مخططهما للأجهزة الأمنية ألقي القبض عليهما وجرت الملاحقة