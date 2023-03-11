استشهاد ثلاثة من مقاتلي مجموعة "عرين الأسود" صباح اليوم الاحد خلال اشتباك مسلح مع قوات العدو غربي نابلس
أهم العناوين
جرينتش+2 04:03
أردوغان يُثبت رسمياً 14 مايو المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ويواجه أكبر اختبار لحكمه القائم منذ 20 عاماً
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني