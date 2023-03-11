أجواء معتدلة بالمرتفعات ودافئة بباقي المناطق اليوم السبت وغدا وبعده

عمان – يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، أعلى من المعدلات الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء غالبا مشمسة، ومعتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر تثير غبارا خفيفا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر تساقط زخات من المطر في أقصى مناطق البادية الشمالية الشرقية من المملكة نتيجة تأثرها بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

أما الثلاثاء، يتأثر الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة بمنخفض جوي مصحوب باندفاع كتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من أواسط أوروبا، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا تتحول إلى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار في الأجزاء الغربية من المملكة وتدريجيا ينتظم الهطول المطري ليشمل جميع المناطق.

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار في المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23- 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 21 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 8، وفي مرتفعات الشراة 21 – 9، وفي مناطق البادية 25 – 10، وفي مناطق السهول 23 – 11 ، وفي الأغوار الشمالية 29- 15، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 17، وفي البحر الميت 30 – 15، وفي خليج العقبة 30 – 16 درجة مئوية.

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