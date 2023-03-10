حتى النصيحة ممنوعة.. الداعية السعودي عماد المبيض يهرب للخارج بعدما نصح ولاة الأمر بالحد من فجور هيئة الترفيه/ فيديو

أطل الداعية السعودي، عماد المبيض، إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالدمام سابقا، بفيديو جديد لتوضيح سبب مغادرته السعودية.

وأوضح المبيض في منشور على تويتر، امس الخميس، “أروي لكم في هذا الفيديو لماذا خرجت من بلادي”.

وقال “تمكنت من الخروج من البلد، بعدما أغلقت جميع الأبواب في بيان الحق وإنكار المنكر، وقد أوجب الله على أهل العلم هذا الأمر”.

وأضاف “كنت أتمنى أني أتحدث هذا الحديث أمامكم، وأنا على منبري في مسجدي بين الناس، ولكن لو استمريت على هذا لأصابني ما أصاب إخواني العلماء”، في إشارة إلى الدعاة الذين تم اعتقالهم في السعودية.

ونشر المبيض صور “العلماء والدعاة والخطباء” المعتقلين، ومنهم عوض القرني، وصالح آل طالب، في خلفية الفيديو على تويتر.

وتابع أنه لو استمر في البقاء “لأصابني ما أصابهم من السجن والتنكيل والمحاكمات الجائرة” على حد تعبيره.

ولفت إلى أن “الله شرع عبادة الهجرة عندما يتعذر على الإنسان إقامة دين الله أو تبليغه، أو خاف الإنسان على نفسه من الأذى والضرر”.

وأعلن المبيض، الثلاثاء، عبر منشور في تويتر عن مغادرته بلاده.

وأكد حساب “معتقلي الرأي” السعودي على موقع تويتر وصول الداعية إلى لندن بعد أن ظهر في فيديو خلال الأيام الماضية ووجه فيه نصائح للملك وولي العهد.

وكان المبيض قد نشر في مطلع الشهر الحالي، مقطع فيديو قدم خلاله “نصيحة لولاة الأمور في المملكة”، موجها رسالة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ.

وفي الثاني من مارس، نشر المبيض مقطعا جديدا قال إنه “لتوضيح ما فهمه البعض بشكل خاطئ من الفيديو الأول”.

أنا المواطن عماد المبيّض.. أوجه نصيحتي لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمستشار تركي آل الشيخ، وأسأل الله التوفيق. pic.twitter.com/ZeoV6fsaoU — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 1, 2023

بسم الله..

أروي لكم في هذا الفيديو لماذا خرجت من بلادي؟ pic.twitter.com/zl5zxab6oS — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 9, 2023