الفنان المثير للجدل رامز جلال يعلن عن مسلسله الرمضاني الجديد

أعلن النجم المصري رامز جلال عن برنامجه الجديد الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل كما اعتاد منذ سنوات طويلة، وهو الأمر الذي ينتظره الجمهور المصري بصورة خاصة والعربي بشكل عام.

ويعتبر برنامج رامز جلال من الفنانين الذين اعتاد الجمهور على متابعتها خلال شهر رمضان منذ سنوات طويلة، خاصة وأن البرنامج يثير الجدل ويعرض في وقت الإفطار بتوقيت مصر.

وقد نشر رامز جلال صورة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وهو يقود ثوراً ويمسك بفانوس رمضان، حيث حملت الصورة اسم البرنامج الجديد لرامز تحت اسم “رامز نيفير إند” التي تعني رامز لا ينتهي أبداً باللغة العربية.

وقال رامز جلال تعليقاً على الصورة: “بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين”.

وقد حصد منشور رامز جلال أكثر من ربع مليون إعجاب بالإضافة للكثير من التعليقات التي هنأت النجم المصري بالبرنامج المنتظر في شهر رمضان المبارك.

وقام عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي بتهنئة رامز جلال على البرنامج الجديد، رغم الخلافات المتعددة منذ سنوات حول فائدة وسوية مثل هذه البرامج والمسلسلات الرمضانية الغريبة.