إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبى على المسرح القطري/ فيديو

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلاد صديقتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، أثناء إحيائهما حفلاً غنائيًا في قطر، حيث غنت إليسا أغنية عيد الميلاد، وأحضرت تورتة وسط ترديد الجمهور الاحتفال بها.

وتحيى كل من النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبى حفلاً غنائيًا، فى قطر، ومن المقررأن تقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

وفى سياق آخر، أحيت النجمة إليسا حفلا غنائيا يوم 17 فبراير الماضى فى الكويت ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، بمشاركة الفنان الكبير عبد الله الرويشد، كما أحيت حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا فى باريس يوم 12 نوفمبر الماضي، وكانت هذه المرة الرابعة لإليسا التى تقف فيها على مسرح أولمبيا، حيث وقفت للمرة الأولى فى العام 2017، والمرة الثانية كانت فى العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة فى 6 نوفمبر 2021.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة “أنا وبس” مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال .

أما النجمة هيفاء وهبى فتنتظر عرض فيلمها الجديد “رمسيس باريس” فى عيد الفطر، ومن بطولتها مع حمدى الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من ألفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث فيلم “رمسيس باريس” فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقرر هؤلاء المصريون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.