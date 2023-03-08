سميحة أيوب، سيدة المسرح العربى، تحتفل بعيد ميلادها اليوم

تحتفل النجمة المصرية سميحة أيوب، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 8 مارس عام 1932 فى حى شبرا بالقاهرة، وقد تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية، وتتلمذت على يد الفنان المسرحي زكي طليمات،

بلغ رصيدها على المسرح خلال مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها: “رابعة العدوية، سكة السلامة، السبنسة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية”.

سميحة أيوب ممثلة لها رصيدها الفني، وأثبتت نفسها علي الساحة الفنية بجدارة، من خلال أدوارها التي قدمتها وتركت بصمة وعلامة كبيرة بين الجمهور، ومازالت محفورة في الأذهان، بعدما واجهت صعوبات وتحديات كثيرة خلال مسيرتها الفنية قبل أن تخوض بدايتها، فكان أهلها ضد رغبتها في التمثيل، وقاطعوها، إلى أن اشتهرت بطريقة محترمة .

في الأربعينيات وأثناء دراستها بالمعهد اتجهت سميحة أيوب إلى السينما لتبدأ مشوارا قصيرا مع السينما في 40 فيلما فقط منها أفلام: فجر الإسلام ، شاطئ الغرام 1950، ورد الغرام، الأطلال، القلب له أحكام، أرض النفاق، فجر الإسلام، لا تطفئ الشمس، وكان آخر أفلامها تيتة رهيبة مع محمد هنيدي.

المسرح القومي

انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي المصري حيث تعشق المسرح وتقول عنه “هو بيتى الذى لا يمكننى الاستغناء عنه”، فقدمت العديد من المسرحيات التي اعتبرها النقاد علامات في طريق المسرح خاصة وأنها كانت لكبار كتاب المسرح مثل سعد الدين وهبة ورشاد رشدي ويوسف ادريس والفريد فرج وتوفيق الحكيم وغيرهم.

سكة السلامة والسبنسة

من أروع المسرحيات التي قامت ببطولتها الفنانة سميحة أيوب: سكة السلامة، السبنسة، الندم، فيدرا، الوزير العاشق، السلطان الحائر، ثم تولت إدارة المسرح الحديث عام 1972 وفى عام 1975 تولت إدارة المسرح القومى لمدة 14 عاما، وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني 170 مسرحية، أخرجت منها خمس مسرحيات منها مسرحية “مقالب عطية” ثم توقفت عن الإخراج وقالت “هى ليست سكتى”.

أعمال سميحة أيوب الإذاعتة

وتعتبر ثاني صوت نسائي انطلق بالإذاعة بعد زوزو نبي، واختارها بابا شارو لتمثيل اوبريت عذراء الربيع وهى طالبة ونجحت فيه نجاحا كبيرا جعل المخرج يوسف الحطاب يرشحها لدور في مسلسل سمارة الذى كان سببا لشهرتها.

وفى التليفزيون قدمت العديد من المسلسلات بدأتها “بالضحية، الضوء الشارد، المصراوية، سعد اليتيم، مولد وصاحبه، وغيرها.

أزواج سميحة ايوب

تزوجت في بداية حياتها وهى لم تكمل العشرين عاما من الفنان محسن سرحان، ثم تزوجت من الفنان محمود مرسى ثم الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة أثناء تقديمها مسرحية السبنسة من تأليفه واستمر الزواج حتى رحيله، وأخيرا المخرج التليفزيونى أحمد النحاس ولكن وقع الطلاق بينهما.

وعلى الرغم من إنشغال الفنانة سميحة أيوب بالعمل الفني، إلا أنها حرصت على الإنجاب مرتين , الأول من الفنان محسن سرحان، إلا أنه توفى أثناء دراسته في أمريكا , وتعد تلك الصدمة الأكبر فى حياتها، حيث قامت بزيارته وأقامت معه شهرين , وبعد عودتها الى القاهرة بـ” 15 ” يومًا، تلقت خبر وفاته، إما نجلها الثاني فهو من الفنان محمود مرسى.