تركيا على أبواب مرحلة حاسمة من تاريخها، وأردوغان المتقلّب يواجه أكبر التحديات الأنتخابية منذ 20 عاماً

المجد للشهداء.. جماهير فلسطينية غفيرة شيعت اليوم الاربعاء جثامين الشهداء الستة في جنين ونابلس
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جرينتش+2 02:42
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