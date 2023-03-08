أجواء باردة نسبياً اليوم الاربعاء، وحالة عدم استقرار شرقي المملكة

عمان – تكون الأجواء اليوم الأربعاء، باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة.

وتتأثر مناطق أقصى شرق المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع أن تشهد تساقط زخات من المطر على فترات قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية خاصة في البادية الشرقية وقد تنعدم فيها الرؤية الأفقية أثناء النهار، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

كما يطرأ السبت، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء مشمسة، ودافئة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السعة تنشط بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17- 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5، وفي مرتفعات الشراة 14 – 4، وفي مناطق البادية 20 – 8، وفي مناطق السهول 17 – 9، وفي الأغوار الشمالية 23- 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 16، وفي البحر الميت 25 – 15، وفي خليج العقبة 24 – 14 درجة مئوية.

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