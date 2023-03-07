تحويل هبوط الطائرات الى مطاري دمشق واللاذقية.. عدوان إسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء على مطار حلب يخرجه عن الخدمة
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جرينتش+2 02:20
لولا حكام التطبيع العرب لتحولت أزمة إسرائيل الراهنة الى فنتة وحرب أهلية.. نتنياهو: الجنود الذين يرفضون الخدمة يهددون وجودنا
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