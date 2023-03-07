لولا حكام التطبيع العرب لتحولت أزمة إسرائيل الراهنة الى فنتة وحرب أهلية.. نتنياهو: الجنود الذين يرفضون الخدمة يهددون وجودنا

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تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من قاعدة حرس الحدود في مستوطنة بين حورون بالضفة الغربية، مساء امسالإثنين، عن جنود الاحتياط الذين يهددون برفض الخدمة أو التدريب، فقال: “الرفض يهدد أساس وجودنا”،

وأضاف: “في المجتمع هناك مجال للاحتجاج، ومساحة لمعارضة الآراء، ولكن لا مجال للرفض”.

وقال إن “أفراد الجيش الإسرائيلي لم يتخلوا عن الدولة من قبل”.

وأكد نتنياهو، إلى جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الكنيست أمير أوحانا: “لا مجال للرفض، عندما تكون في ساحة المعركة وتنظر يمينًا أو يسارًا، فأنت لا تفعل ذلك للتحقق من الآراء السياسية لجيرانك”.

وتابع “هذا هو الأساس الأول والأهم لوجودنا على أرضنا”،

وأضاف”أنا مقتنع بأننا سنتغلب على الرفض وتهديداته، لكن البذور المزروعة هنا قد تؤدي إلى محاصيل برية في النزاعات القادمة، ولهذا السبب، على وجه التحديد، في عيد المساخر هذا، يجب أن نتذكر ان مبدأ الوحدة وهو أساس قوتنا”.

ولفت نتنياهو إلى أنه عندما سعى “هامان الشرير” لإيجاد نقطة ضعف في الشعب اليهودي، قال: “هناك شعب واحد مشتت ومنقسم، ولكن بعد ذلك، كما هو الحال الآن، وقفنا كشخص واحد، متحدين، وفزنا، وسنفعل ذلك هذه المرة أيضًا، أشكركم جميعًا على وقوفكم بحزم وعلى شجاعتكم وتضحياتكم وعلى خدمتكم المتفانية للشعب والوطن”.

غانتس ولابيد : كل مساعينا من أجل الوحدة قوبلت بالرفض

وقد عقب رئيسا كل من حزب “يش عتيد” يائير لبيد، ومعسكر “همحاني همملختي” بيني غانتس، في بيان مشترك على بيان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الذي قال فيه، خلال الاجتماع مع 100 رؤساء سلطات محلية في مقره، إنه “يوجد تفاهمات من وراء الكواليس على غالبية الأمور”، وإن “الآن الأمر مرتبط بقيادتنا الوطنية، والائتلاف والمعارضة، بأن ينجحوا بالارتقاء إلى عظمة اللحظة وأن يضعوا الدولة والمواطنبن فوق كل شيء”.

فقد قال لابيد وغانتس في البيان المشترك إن “كل مساعينا من أجل وحدة إسرائيل قوبلت بالدوس والرفض، إسرائيل تقف على شفا حالة طوارئ وطنية، ونتنياهو يرفض التوقف. نحن نحترم ونقدر جدا جهود الرئيس الإسرائيلي للتوصل الى حوار وتفاهمات واسعة. لكن من أجل التوصل الى تفاهمات صريحة وفعالة تؤدي الى الحفاظ على الديموقراطية وعلى وحدة الشعب، يجب على نتنياهو الإعلان عن وقف شامل وكامل وحقيقي للعملية التشريعية. كل محاولات الاختصار هي سحق حقيقي للحوار”.

وتطرق هرتسوغ في مستهل الاجتماع إلى احتجاج الطيارين وقال “نحن في أزمة تاريخية تهدد بخرابنا من الداخل. أنا أعتقد أن جميعكم توافقون معي بأنه يجب على الجيش أن يكون خارج المجال بشكل تام. يجب عدم إقحام الجيش بالجدال. جيش دفاع إسرائيل هو جيشنا جميعا”.

برأي هرتسوغ فإن التعديلات القضائية “تقوض حاليا الأسس الديموقراطية لدولة إسرائيل”. لكنه أوضح “إنه من المشروع تماما التحدث عن التعديلات في جهاز القضاء، لأنه يوجد أمور حان وقتها وأمور يجب تحقيقها في هذه التعديلات”

وإضاف “خلال الأسابيع الأخيرة قمت أقصى ما بوسعي للوصول الى الحوار وتوافق واسع”، وتوجه الى رؤساء السلطات المحلية:”أنا أجندكم وأطالبكم بكل اللغات ان تنضموا اليّ في هذا التشكيل.. طالبوا بكل وسيلة بيدكم خلال الأيام القادمة للتوصل الى اتفاق متفق عليه”.