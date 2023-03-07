استشهاد ستة فلسطينيين واصابة عشرة آخرين خلال عدوان إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مخيمي جنين وعسكر/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 10:12
توقيف 3 موظفين حكوميين 15 يومًا اختلسوا 264 ألف دينار
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني