تحويل هبوط الطائرات الى مطاري دمشق واللاذقية.. عدوان إسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء على مطار حلب يخرجه عن الخدمة
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جرينتش+2 02:19
التسويات التي كانت تحصل أيام الخلايجة الآباء غائبة في زمن الأبناء.. إفتضاح أمر الخلاف السعودي – الإماراتي
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