الأمن يقبض على قاتل والده رميا بالرصاص في الزرقاء !!!

عمان – صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد أمس الاثنين لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بوجود جثة لخمسيني داخل منزله في منطقة الوسط التجاري، مضيفا أنه بعد التحرك للمكان تبين إصابة الجثة بعيارين ناريين أديا للوفاة وشُكل فريق تحقيق من البحث الجنائي وشرطة الزرقاء لمتابعة التحقيقات.

وأكد الناطق الإعلامي أنه من خلال ملابسات وظروف جريمة القتل وجمع المعلومات من مسرح الجريمة وقع الاشتباه على ابن المغدور، الذي ألقي القبض عليه واعترف بإطلاقه النار على والده إثر خلافات عائلية حصلت بينهما، وتم ضبط سلاح الجريمة تمهيدا لإحالة القضية للقضاء.

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