تحويل هبوط الطائرات الى مطاري دمشق واللاذقية.. عدوان إسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء على مطار حلب يخرجه عن الخدمة
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الأمن يقبض على قاتل والده رميا بالرصاص في الزرقاء !!!
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