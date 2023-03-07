أجواء باردة اليوم الثلاثاء وغدا وبعده، وأمطار رعدية شرقي المملكة

عمان – يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى، اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات من المطر في مناطق أقصى شرق المملكة نتيجة تأثرها بحالة من عدم الاستقرار الجوي قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتكون الأجواء الخميس، باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء، قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وترتفع درجات الحرارة الخميس، بشكل طفيف، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 6، وفي مرتفعات الشراة 16 – 5، وفي مناطق البادية 23 – 10، وفي مناطق السهول 19 – 9، وفي الأغوار الشمالية 23 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 16، وفي البحر الميت 25 – 14، وفي خليج العقبة 27 – 16 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة