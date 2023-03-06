طقس بارد نسبيا اليوم الاثنين وغدا وبعده

عمان – تنخفض درجات الحرارة اليوم الاثنين، بشكل ملموس لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، فيما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة.

ويحتمل في ساعات الصباح سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار قي العديد من المناطق، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ولاسيما في المناطق الشرقية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، ولاسيما في المناطق الشرقية وقد تنعدم أحياناً على الطرق الصحراوية.

ويطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الأربعاء، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل سقوط زخات من المطر في أقصى المناطق الشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم الخميس، باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18- 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 6، وفي مرتفعات الشراة 16 – 4، وفي مناطق البادية 24 – 7، وفي مناطق السهول 19 – 8، وفي الأغوار الشمالية 25- 13، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 15، وفي البحر الميت 26 – 14، وفي خليج العقبة 27 – 14 درجة مئوية.

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