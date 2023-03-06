سعد لمجرد يصلي ويقرأ القرآن في زنزانته داخل السجن الفرنسي

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل حياة النجم المغربي سعد لمجرد داخل زنزانته الانفرادية في السجن الفرنسي، بعد الحكم عليه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية خلال الأيام الماضية.

وذكرت التقارير الصحفية أن الفنان سعد لمجرد يخضع للحبس الانفرادي في سجن لاسانتي في مدينة باريس، وهو سجن يقع في شرق حي مونبارناس في فرنسا.

وأكدت التقارير الصحفية أن سعد لمجرد لا يتلقى أية معاملة خاصة، بل هناك مساواة كاملة مع جميع المسجونين وذلك تبعاً للمعمول به بحسب القانون الفرنسي.

ويمتلك سعد لمجرد في زنزانته الانفرادية تلفاز بجانب نظام تدفئة، وهو الأمر الذي يحصل عليه جميع المسجونين، وبرغم أنه في زنزانة انفرادية ولكن يسمح له بالمشي بين النزلاء الآخرين لفترة بصورة يومية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن سعد لمجرد يلتقي زوجته ومحاميه كل يوم، خاصة وأنهما يحرصان على زيارته بانتظام للحديث عن آخر تطورات القضية.

وتؤكد التقارير الصادرة أن الفنان المغربي يحافظ على معنوياته بعد الحكم في انتظار الاستئناف، ويداوم على الصلاة وقراءة القرآن .

الجدير بالذكر أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد جلسة الاستئناف، ولكن محاميه يؤكد على متابعة كافة تفاصيل القضية ومحاولة إطلاق سراح سعد لمجرد خارج السجن.

وكان النجم المغربي قد استأنف ضد الحكم الصادر في يوم 27 من شهر فبراير الماضي بعدما جاء القرار بناء على تصويت 7 من أصل 9 من هيئة المحلفين بأنه مذنب في ارتكاب جريمة الاغتصاب قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، بينما طالب ممثل النيابة العامة بزيادة الحكم إلى السجن لمدة سبع سنوات.