تسهيل إجراءات أذونات الإقامة السنوية للطلبة الجامعيين العرب والأجانب

أعلنت وزارة الداخلية، عن إجراء تغييرات على أذونات الإقامات السنوية التي تمنح للطلبة الجامعيين العرب والأجانب الذين يدرسون في جامعات المملكة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، قرر وزير الداخلية مازن الفراية، تفويض مدير إدارة الإقامة والحدود ورؤساء فروع مراكز إصدار الإقامات السنوية في مديرية الأمن العام صلاحية تجديد أذونات الإقامة السنوية ضمن ذات الشروط المعمول بها دون مراجعة وزارة الداخلية.

ويأتي هذا القرار، وفقا للبيان، لغايات التسهيل على الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، ودعما للقطاع التعليمي، ولتمكين الطلبة من التفرغ للدراسة والتحصيل العلمي.

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