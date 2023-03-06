المنطقة العسكرية الشمالية تحبط اليوم محاولة تسلل وتهريب

عمان 6 آذار (بترا)- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية فجر اليوم الاثنين، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل وتهريب كمية من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابتهم وإلقاء القبض على أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري”.

وبين أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 126 كف حشيش، و 20 ألف حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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