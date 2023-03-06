نصر الله: كل ما يحصل في اسرائيل هو من مؤشرات نهايتها ، وقانون إعدام الأسرى سيزيد من شجاعة المجاهدين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 10:29
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط اليوم محاولة تسلل وتهريب
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني