المنتدى العربي ينعى المحامي والمناضل مجلي نصراوين

بعميق الحزن والاسى، نعت الهيئة الادارية للمنتدى العربي وهيئته العامة ومجلس امنائه، عضو المنتدى، المناضل القومي الكبير المحامي الاستاذ مجلي نصراوين.

وقالت الهيئة، في بيان اصدرته اليوم الاثنين، ان الفقيد نصراوين قد قضى الشطر الاكبر من حياته مناضلا صلبا ملتزما بتحقيق اهداف امته في الوحدة والحرية والاشتراكية واسترداد اجزاء الوطن السليبة ، رافضا لمقولات ما سمي بالربيع العربي التي لم ينتج عنها سوى المزيد من التمزيق في بنية المجتمع في اقطارنا العربية المستهدفة، فوقف الى جانب سورية العروبة ، مستنكرا ما تتعرض له من هجمة استعمارية رجعية تحت يافطات دينية وطائفية زائفة .

وختمت بالقول: رحمك الله ايها المناضل العريق ، و احسن الله العزاء لشعبنا العربي في الأردن ولاهلك ولرفاقك ولمحبيك، داعين المولى ان يتغمدك بواسع رحمته ورضوانه، وان يدخلك فسيح جناته.

إنا لله وانا اليه راجعون.

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