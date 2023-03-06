نصر الله: كل ما يحصل في اسرائيل هو من مؤشرات نهايتها ، وقانون إعدام الأسرى سيزيد من شجاعة المجاهدين/ فيديو
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المنتدى العربي ينعى المحامي والمناضل مجلي نصراوين
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