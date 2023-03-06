العثور صباح اليوم الاثنين على جثة شاب في عبدون



عثرت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم الأثنين، على جثة شاب عشريني في الشارع العام في منطقة عبدون بعمان.

وحسب المصادر الأمنية، فإنه قد تم تحويل الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

قد وفتحت الأجهزة الأمنبة تحقيقا بالحادثة لمعرفة دوافعها وملابساتها.