1521 طلباً للمنافسة على 1200 مقعد شاغر في الجامعات الرسمية

جماهير الاتحاد العام التونسي للشغل يتظاهرون، اليوم السبت، بالعاصمة احتجاجاً على سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية
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