1521 طلباً للمنافسة على 1200 مقعد شاغر في الجامعات الرسمية

استقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1521 طلبا للمنافسة على 1200 مقعد شاغر في بعض الجامعات الرسمية لخريجي الدورة التكميلية (توجيهي)، وفق الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب.

وتنتهي اليوم الأحد عمليةُ تقديم طلبات المنافسة على مقاعد شاغرة في البرنامج العادي في بعض الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2023.

وأكد الخطيب أنه “لا تمديد” لفترة تقديم طلبات المنافسة على المقاعد الشاغرة والتي تنتهي عند الساعة الثالثة من عصر الأحد.

وأشار إلى أن الوزارة ستعلن مساء الأحد عن أسماء المرشحين للمقاعد الشاغرة.

ودعت الوزارة جميع الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد الشاغرة للدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، وباستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري اللذين استخدمهما الطالب عند تقديم طلب القبول الموحد لأول مرة.