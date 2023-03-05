يحدث في عهد قيس سعيّد.. إعتقال توانسة قاموا بحراق العلمين الامريكي والاسرائيلي خلال وقفة احتجاجية في العاصمة!!!

تونس – أعلنت وزارة الداخلية التونسية، امس السبت، أنها أوقفت أشخاصا قاموا بإحراق علم الولايات المتحدة الأمريكية في وقفة احتجاجية في العاصمة تونس.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه على إثر إقدام بعض الأشخاص على حرق علم الولايات المتحدة على هامش وقفة احتجاجية انتظمت على مستوى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة اليوم (امس) السبت، تولّت الوحدات الأمنية ضبط المعنيين، وبمراجعة النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس في شأنهم، أذنت بفتح تحقيق في الغرض وتوقيفهم واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالبت الوزارة بعدم الخلط بين حرية التعبير والتظاهر السلمي وبين إتيان ممارسات من شأنها الإساءة أو الاعتداء على الغير، وفق البيان.

وأكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، في تدوينة على “فيسبوك”، اقتياد خالد بوجمعة عضو فرع بنزرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مركز الأمن في العاصمة على إثر وقفة سلمية أمام المسرح البلدي، مطالبة برفع الحصار عن سوريا، تم خلالها حرق علم أمريكا وعلم إسرائيل.

ونظم عشرات من التونسيين وقفة أمام المسرح البلدي في العاصمة للمطالبة برفع الحصار عن سوريا وإعادة العلاقات معها.

كما اكد نشطاء تونسيون أن الوقفة التي تم خلالها القبض على المتظاهرين الذين أحرقوا العلمين الأمريكي والإسرائيلي، كانت من أجل مناصرة الشعب السوري ضد الاحتلال والهيمنة الأمريكية.

وتعيش تونس أزمات سياسية متتالية عقب قرارات اتخذها الرئيس قيس سعيد العام الماضي، حيث أقال حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان القائم، وأجرى مؤخرا انتخابات برلمانية، قاطعتها معظم القوى السياسية في البلاد مشككة في نتائجها.