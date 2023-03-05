جماهير الاتحاد العام التونسي للشغل يتظاهرون، اليوم السبت، بالعاصمة احتجاجاً على سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية
أهم العناوين
جرينتش+2 03:08
وفاة المطربة المصرية شريفة فاضل (أم البطل)
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني