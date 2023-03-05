جماهير الاتحاد العام التونسي للشغل يتظاهرون، اليوم السبت، بالعاصمة احتجاجاً على سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية
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مهيدات: خطة رقابية على الغذاء والدواء استعدادًا لشهر رمضان
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