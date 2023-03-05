مهيدات: خطة رقابية على الغذاء والدواء استعدادًا لشهر رمضان

باشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفيذ خطتها الرقابية والتوعوية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، واستمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة بجميع فروعها في مختلف محافظات المملكة، كجهة رقابية وطنية تعمل على ضمان سلامة ومأمونية غذاء المواطن.

وأشار مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إلى أن الجهود الرقابية للمؤسسة تركز خلال فترة ما قبل حلول الشهر الفضيل، على المسح الشامل للمستودعات الغذائية وأسواق الجملة والمولات، للتأكد من مدة صلاحية الأغذية وظروف تخزينها ومتابعة انسياب المواد الغذائية وتدقيق الوثائق الرسمية اللازمة ومسح المخابز الكبرى، للوقوف على جاهزيتها واستيفاء الشروط الصحية.

كما تركز على مسح أماكن تخزين التمور ومنتجاتها ومحال العصائر الطبيعية والمشروبات الرمضانية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية الأصولية، من حيث استخدام خلاطات ستانلس ستيل وبرابيش صنف غذائي ومضخات للعصائر وآلات البيع المباشر، فضلا عن مسح مراكز توزيع هذه العصائر والتأكد من اعتمادها بطريقة تضمن سهولة تتبع المنتج بعد توزيعه وعدم تجاوز مدة صلاحيته ليوم عمل واحد فقط.

وتهدف الخطة، وفق مهيدات إلى تكثيف المراقبة والمتابعة الحثيثة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة، من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، لا سيما الأغذية ذات الخطورة العالية والأغذية التي تشهد طلبًا وتداولا متزايدًا خلال شهر رمضان، بما فيها اللحوم والدواجن سواء الطازجة والمبردة والمجمدة والألبان ومشتقاتها والمأكولات الجاهزة والتمور والمكسرات والعصائر والمشروبات والحلويات الرمضانية.

وأضاف، أن الحملات الرقابية المكثفة ستستهدف المطاعم الشعبية ومطاعم الوجبات السريعة ومطاعم المناسبات والتواصي والمحامص ومحال بيع اللحوم والدواجن والملاحم ومحال بيع وإعداد الحلويات والقطايف، بالإضافة للمخابز ومحال بيع العصائر ومحال بيع الألبان والأجبان والمواد التموينية والمولات والأسواق الكبرى وموائد الإفطار الرمضانية وأسواق بيع المواد الغذائية بالجملة ومستودعات المواد التموينية واللحوم المجمدة والألبان والتمور، فضلًا عن متابعة الباعة المتجولين والمواد الغذائية المعروضة من قبلهم من خلال المشاركة في لجان السلامة العامة والتنسيق المشترك مع البلديات والشرطة البيئية لغايات الكشف كحملات رقابية، مشددًا على أن المؤسسة ستتخذ إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة.

وقد دعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] والواتس آب على الرقم 0795632000.

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