طقس جاف ومغبر اليوم الاحد وتحذير من تدني الرؤية الأفقية

عمان – تتأثر المملكة اليوم الأحد، بمنخفض جوي قادم عبر الأراضي المصرية وصحراء سيناء مصحوب بكتلة هوائية جافة وذات درجات حرارة عالية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 10-12 درجة مئوية، ما يزيد الشعور بالحرارة.

وتكون الأجواء جافة ومغبرة وحارة نسبيا في العديد من المناطق، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح ومؤثر، ولاسيما في مناطق البادية والطرق الخارجية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً في بعض المناطق.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، بسبب الغبار ولاسيما في مناطق البادية، وقد تنعدم أحياناً على الطرق الصحراوية، ومن خطر تعرض مرضى الربو والحساسية للغبار، مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

و يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض كبير ملموس على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الشرقية.

وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء، باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الأربعاء، انخفاض قليل على الحرارة وتبقى الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، ويحتمل تساقط زخات من المطر في أقصى المناطق الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 9، وفي مرتفعات الشراة 27 – 7، وفي مناطق البادية 34 – 8، وفي مناطق السهول 28 – 11، وفي الأغوار الشمالية 34 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 17، وفي البحر الميت 35 – 16، وفي خليج العقبة 37 – 17 درجة مئوية.

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