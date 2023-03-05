خالد مشعل: الأمور ذاهبة إلى التصعيد في رمضان، ونحن مقبلون على أيام ساخنة بسبب استمرار عدوان الاحتلال وجرائمه

جماهير الاتحاد العام التونسي للشغل يتظاهرون، اليوم السبت، بالعاصمة احتجاجاً على سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية
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جرينتش+2 03:07
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