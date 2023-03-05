حسن يوسف: لا يجوز أن نُضيع شهر رمضان في مشاهدة المسلسلات

سوريا تدين زيارة رئيس الأركان الأمريكي لإحدى قواعدهم العسكرية فوق أراضيها، وتعتبرها انتهاكاً صارخاً لسيادتها
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