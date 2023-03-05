حسن يوسف: لا يجوز أن نُضيع شهر رمضان في مشاهدة المسلسلات

كشف الفنان المصري العريق، حسن يوسف، عن طقوسه في شهر رمضان، من خلال تصريحات صحفية قائلًا: “لا أشاهد المسلسلات الدرامية في شهر رمضان، حيث أتفرغ في الشهر الكريم لقراءة المصحف وذكر الله”.

وأكد: “لا يجوز أن يضيع شهر رمضان في مشاهدة المسلسلات.. ومش بتفرج في رمضان غير على المصحف، ده الحصالة اللي بنحوش فيها أعمالنا الطيبة”.

وأضاف: “مينفعش نفوت رمضان لأنه بيجي مرة واحدة في السنة، حتى مسلسل الشعراوي بتاعي متفرجتش عليه في رمضان، وسبته لبعد الشهر الكريم، ولو سمعت إن مسلسل كسر الدنيا، هتفرج عليه بعد رمضان، أما الفنانين فربنا يسهل لهم”.

حسن يوسف خارج السباق الرمضاني

وكان من المقرر أن يخوض حسن يوسف الموسم الرمضاني هذا العام، من خلال مسلسل بعنوان “بيت السيدة”، إلا أن العمل تم تأجيله وخرج من المارثون الرمضاني بسبب ضيق الوقت.

ومسلسل بيت السيدة يناقش روحانيات شهر رمضان الكريم في حب السيدة زينب، وعادات وتقاليد اجتماع الأسرة على سفرة واحدة أثناء تناول الإفطار والسحور، كما يتناول تباين المفاهيم والثقافات بين الجيل القديم والأجيال.

آخر أعمال حسن يوسف

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حسن يوسف كان مسلسل الضاهر، والذي عرض عام 2019، وقدم فيه دور شرف، وهو من إخراج ياسر زايد وتأليف تامر عبد المنعم، وشارك فيه العديد من الفنانين منهم: محمد فؤاد، رغدة، فريال يوسف، مادلين طبر وعدد آخر كبير من الفنانين.