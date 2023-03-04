أسباب تضاعف حدة الانفلونزا الموسمية بالاردن وطرق التخلص منها



يتكاثر ظهور الانفلونزا الموسمية في فترة الانتقال بين الفصول، ويكون أوسع انتشارا وأكثر حدة في الأعراض، مما جعل البعض يتساءل عن أسباب حدوث ذلك.

وقد بين الدكتور محمد حسن الطراونة، استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة وأمراض النوم، أسباب الإصابة بدور الأنفلونزا الشديد وتضاعف حدة اعراض الانفلونزا الموسمية.

واوضح الطراونة، أن اهم هذه الاسباب هو ما يسمى “بالفجوة المناعية”، التي حدثت في السنوات الاخيرة بسبب الاجراءات الاحترازية التي كانت متبعة أثناء جائحة كورونا، والتي حدت من التعرض لهذه الفيروسات والتي تتمثل في ارتداء الكمامة والتباعد وتعقيم الأيدي، فأنخفض تركيز الاجسام المناعية لهذه الفيروسات مما أدى إلى وجود فجوة مناعية.

واستطرد الطراونة يقول ان الفيروسات التنفسية ظهرت مجتمعة وفي غير اوانها، وظهرت اكثر حدة لكن هذا لا يستدعي القلق او الهلع لان الاعراض هي اعراض اعتيادية، ولكن موسم الشتاء في هذا العام يعتبر موسما استثنائيا، ففي المواسم السابقة كان هناك تباعد في انتشار هذه الفيروسات وفي هذا الموسم ظهرت مجتمعة وفي غير اوانها واكثر حده.

ونصح الطراونة المواطنين بأنه اذا ظهرت هذه الاعراض من سيلان الانف والصداع وارتفاع في درجات الحرارة و الاعياء العام والم في الحلق والسعال، بأخذ قسط من الراحة، والبعد عن الفئات ذات الاختطار العالي وهم كبار السن الذين لديهم امراض كامنة وامراض مزمنة، لان الاصابة بالفيروسات الفيروسية بشكل عام سواء الأنفلونزا او الفيروسات الاخرى لدى هذه الفئة يشكل خطورة.

وأكد على ضرورة الاكثار من شرب السوائل، والنوم بشكل كاف لان النوم يساعد الجسم في التخلص من معاملات الالتهاب، وضبط جهاز المناعة ومقاومة الامراض، وايضا غسل الايدي بشكل مستمر، وتناول الغذاء الصحي مع كميات كافية من السوائل لتعويض النقص الذي قد يحدث نتيجة فقدان الشهية، ويجب ان تكون السوائل دافئة فهي تؤدي الي ترطيب المجاري التنفسية وتخفف من الاعراض، وتناول الغذاء المتزن من الفيتامينات والمعادن كالخضار والفواكه، كما نصح الاشخاص الاصحاء بممارسة الرياضة التي تساعد على ضبط جهاز المناعة، وضرورة الاقلاع عن التدخين لما له من ضرر كبير على الجهاز التنفسي.