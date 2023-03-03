وزارة الزراعة توقف استيراد لحوم الأبقار من البرازيل وهولندا وإسبانيا

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن الأردن أوقف استيراد لحوم الأبقار من البرازيل وهولندا وإسبانيا، بسبب تسجيل حالات جنون البقر في تلك الدول.

مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي أوضح أن “الوزارة أوقفت استيراد العجول الحية واللحوم المصنعة والمجمدة ومسحوبة الهواء من تلك الدول”.

وأضاف الصمادي أن “الوزارة ألغت رخص الاستيراد من تلك الدول في 26 شباط/فبراير الماضي، بعدما نشرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان تقريرها عن الحالات التي اكتشفت في البرازيل وهولندا وأكدت الحالات غير العادية للإصابات”.

وأشار إلى أن “الأردن لديه أسواق بديلة لاستيراد اللحوم، مثل جنوب إفريقيا ورومانيا وغيرهما”.

الصمادي لفت النظر إلى أن أكثر من 90% من مستوردات الأردن من اللحوم من خارج دول البرازيل وهولندا وإسبانيا.

وشدد على أن وقف استيراد اللحوم من بعض الدول التي سجلت فيها إصابات بجنون البقر، “لن يؤدي إلى رفع أسعار لحوم البقر محليا”.

وكانت وزارة الزراعة البرازيلية قالت في وقت سابق امس الخميس، إن حالة إصابة مؤكدة بمرض جنون البقر اكتُشفت في البلاد الشهر الماضي “غير نمطية”، مضيفة أنها ستعمل على رفع تعليق استيراد لحوم الأبقار الذي سارعت دول عدة في آسيا بينها الأردن بفرضه.

ويشكل تعليق الصادرات خطرا كبيرا على قطاع الثروة الحيوانية المهم في البرازيل، وهو أحد أكبر هذه القطاعات في العالم.

وأشارت وزارة الزراعة البرازيلية في بيان، إلى تحليل أجرته المنظمة العالمية لصحة الحيوان وأكد الحالة غير العادية للإصابة. وأضافت الوزارة أنها ستحدد موعدا لعقد اجتماع عبر الإنترنت مع المسؤولين الصينيين لمناقشة استئناف صادرات لحم البقر لبلدهم.

ورُصدت الإصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (جنون البقر) لدى ثور يبلغ من العمر تسع سنوات من ولاية بارا شمالي البلاد.

وأدى اكتشاف الحالة، التي أُعلن عنها في 20 شباط/فبراير، إلى حظر تلقائي لمبيعات لحوم الأبقار البرازيلية للصين.

وفي وقت سابق من الخميس، أوقفت ثلاث دول آسيوية أخرى، هي إيران والأردن وتايلاند، مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من أي مكان داخل البرازيل.

كما أكدت وزارة الزراعة البرازيلية في بيان صدر في وقت سابق، أن روسيا أوقفت الواردات لكن من ولاية بارا فقط.

وذكرت الوزارة أنه لا يوجد سوى مصنع واحد لتعليب اللحوم في بارا مصرح له ببيع منتجات لحوم البقر لروسيا.

وأكدت وزارة الزراعة البرازيلية أنها تسعى لاستئناف صادرات لحوم الأبقار “في أسرع وقت ممكن”.