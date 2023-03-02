عواصف رعدية وأمطار غزيرة متوقعة بالأردن الاثنين المقبل

توقع مستشار التنبؤات الجوية في طقس العرب جمال الموسى، أن يعقب المنخفض الخماسيني الذي يؤثر على الأردن عواصف رعدية وأمطار غزيرة يوم الاثنين المقبل في المناطق الشمالية.

وقال الموسى في تصريح صحفي متلفز لقناة “رؤيا”، إن الخرائط الجوية تشير إلى اقتراب منخفض جوي خماسيني تدريجيا من الأردن نهار الخميس، ويتمركز فوق الساحل الشمالي لمصر، ويدفع بتيارات هوائية أدفأ بكثير من المعتاد عليها.

وأضاف أن درجات الحرارة الخميس، تكون أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بنحو 9-11 درجة مئوية، حيث قد تصل إلى 25 مئوية الخميس.

“يكون الطقس مشمسا ودافئا وجافا في أغلب المناطق، فيما يكون حارا نسبيا في مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة”، وفق الموسى.

وتكون درجات الحرارة العظمى التي تسجل عند الساعة الثالثة عصرا، في مُنتصف العشرينات في أغلب المدن الرئيسية، بما فيها أحياء من العاصمة عمّان، فيما تكون في مطلع الثلاثينات في الأغوار والعقبة والمناطق الشفا غورية.

وحذر الموسى من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير عقب المنخفض الخماسيني، وتشهد بعض المناطق تدني في مدى الرؤية الأفقية، وتشكل الغبار.