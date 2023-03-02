طقس معتدل اليوم الخميس ولطيف غدًا وبعده

عمان – تسجل درجات الحرارة العظمى، اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 8-9 درجات مئوية؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات المساء.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة لتسود أجواء لطيفة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، بينما تستمر دافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم السبت، لطيفة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الأحد، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء دافئة ومغبرة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار في العديد من المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 13، وفي مرتفعات الشراة 23 – 10، وفي مناطق البادية 28 – 11، وفي مناطق السهول 27 – 13، وفي الأغوار الشمالية 32 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 22، وفي البحر الميت 33 – 20، وفي خليج العقبة 34 – 19 درجة مئوية.

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