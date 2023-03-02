صدور ديوان “ظلال هاربة من قيظ النهار”

صدر حديثا عن مؤسسة لندن للطباعة والنشر والتوزيع، عمل شعري جديد للشاعر المغربي المغترب بن يونس ماجن، يحمل عنوان: ” ظلال هاربة من قيظ النهار”

ويقع الديوان في 104 صفحة من الحجم المتوسط، ويضم 23 قصيدة.

المجموعة الجديدة تضمن جملة من النصوص الجريئة شكلت بن يونس ماجن وعلاقته المتينة بالشعر ضمن مسيرة امتدت سنوات طويلة.

تأتي تجربة الشاعر مع هذا الاصدارالجديد مكملة للاصدارات السابقة

النص الشعري عند بن يونس ماجن له جماليته وصوره ولغته الخاصة

وكتابات الشاعر المغربي في هذا الديوان تعبر عن مآسي الانسان العربي وصراعه ضد العوز والفقر والحريات المكبلة والطغيان المستبد

وقد اهدى الشاعر ديوانه الى ابطال وشهداء معركة “سيف القدس”.

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