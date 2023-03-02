الملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة يدعو إلى هبة شعبية لدعم الضفة الغربية عامة في وجه عدوان الاحتلال ومستوطنيه
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جرينتش+2 02:57
الملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة يدعو إلى هبة شعبية لدعم الضفة الغربية عامة في وجه عدوان الاحتلال ومستوطنيه
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